'Сливал' ФСБ персональные данные защитников Украины: в Киеве задержали банкира-предателя. Фото

Сотрудники СБУ задержали банкира-агента ФСБ, который "сливал" врагу персональные данные воинов Сил обороны. Кроме того, он проводил доразведку вблизи пунктов базирования защитников Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности задержала в Киеве еще одного российского агента. Им оказался завербованный ФСБ 40-летний работник отдела информационной безопасности одного из коммерческих банков столицы". – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, злоумышленник собирал для врага персональные данные клиентов финучреждения среди воинов Сил обороны и военных волонтеров. Эти данные оккупанты могли использовать для подготовки терактов, информационных диверсий и вербовочных операций против украинских защитников.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его разведывательную активность и задержали по месту жительства. Во время обыска у него изъято четыре смартфона, сменные сим-карты для конспирации и три ноутбука, на которых он накапливал личные данные потенциальных "целей". Также на гаджетах задержанного обнаружены его контакты с вражеской спецслужбой.

Отмечается, что банковский работник попал во внимание врага из-за своей активности в запрещенной соцсети. После вербовки агент получил от куратора из РФ "тестовые" задания на проведение доразведки вблизи пунктов базирования Сил обороны в Киеве.

"Банкир в выходные обходил местность и фотографировал здания, которые, по его мнению, могли использовать украинские защитники. Впоследствии он получил задание на сбор информации о клиентах финучреждения из числа военных и волонтеров, которые открывали счета на помощь для ВСУ. Также он должен был передать оккупантам координаты резервного дата-центра, на котором хранится база данных банка и его пользователей", – уточнили в СБУ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Он находится под стражей без права внесения залога.

