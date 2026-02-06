Корректировала российские ракетные удары по Киеву: суд вынес приговор вражескому агенту. Подробности дела

В Украине суд вынес приговор предательнице, которая корректировала ракетные удары страны-террориста РФ по Киеву. Злоумышленницу разоблачили сотрудники СБУ в июле 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Агент вражеской спецслужбы должна провести за решеткой длительный срок.

Что известно

"По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получила еще одна агент ФСБ, которую разоблачили в июле 2022 года на корректировке воздушных атак рашистов по Киеву", – рассказали в пресс-службе.

Как установило расследование, злоумышленница готовила координаты для ракетных ударов по местам наибольшего сосредоточения личного состава украинских войск и правоохранителей. Также она должна была скорректировать серию вражеских атак по локациям пожарно-спасательных подразделений, которые ликвидируют последствия российских обстрелов столицы.

Сотрудники СБУ разоблачили агента на начальном этапе разведывательной деятельности и задержали по месту жительства в Киеве. Во время обыска в ее доме изъят смартфон с доказательствами сбора информации для ФСБ и контактами с российской спецслужбой.

Наведением вражеских атак занималась завербованная оккупантами 63-летняя местная жительница. В поле зрения врага она попала через своего мужа, проживающего во временно захваченном Крыму и сотрудничающего со спецслужбой страны-террориста.

"После дистанционной вербовки женщина получила от него задание на выявление оборонительных объектов, по которым оккупанты готовили серию авиаударов. Чтобы собрать разведданные, агент обходила разные районы столицы и скрыто фотографировала потенциальные "цели" на камеру смартфона, делая вид телефонного разговора. Вернувшись домой, женщина обобщала полученные данные и наносила координаты объектов на Google-карты для дальнейшей "отчетности" перед ФСБ", – добавили в пресс-службе.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ранее следователи СБУ заочно сообщили о подозрении в государственной измене мужу фигурантки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали 61-летнюю преподавательницу иностранного языка, которую подозревают в сотрудничестве с российской военной разведкой (ГРУ). Женщина готовила координаты для новых ударов по городу.

