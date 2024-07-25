Сливал информацию о военных объектах Киевской и Черкасской областей: будут судить агента ФСБ. Фото

Будут судить мужчину, который сотрудничал со спецслужбами страны-агрессора РФ. Злоумышленник сливал информацию о военных объектах и критической инфраструктуре на территории Черкасской и Киевской областей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Расследованием установлено, что завербованный российскими спецслужбами мужчина оказывал иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Он собирал разведданные о базировании и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, локации критической инфраструктуры на территории Черкасской и Киевской областей. Информацию в мессенджере передавал куратору из ФСБ, за что получал от него деньги", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что злоумышленник был задержан в мае текущего года во время выполнения очередного задания куратора. В настоящее время он находится под стражей. Следствие по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацполиция задержала группу вербовщиков поджигателей, которые по указанию ФСБ РФ осуществляли поджоги в странах ЕС. Злоумышленники вербовали пророссийски настроенных лиц в Украине и, используя поддельные документы, переправляли их в страны Европейского Союза для выполнения поджогов за деньги.

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