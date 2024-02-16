"Сливал" информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году: СБУ разоблачила агента ФСБ. Фото и видео

Сотрудники СБУ задержали еще одного агента ФСБ РФ. Злоумышленник "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

"Служба безопасности задержала в Киеве спящего агента фсб. В первые дни полномасштабного вторжения он собирал разведданные для рашистов, а когда понял, что они не смогут захватить столицу Украины – "залег на дно" и пытался избежать правосудия. По данным следствия, в течение февраля-марта 2022 года он выполнял задачи по выявлению мест базирования украинских защитников, участвовавших в боях за Киев. В первую очередь, врага интересовали опорные пункты и огневые позиции бойцов Центра специальных операций "А" СБУ на территории и окрестностях города", – рассказали в пресс-службе.

Для сбора разведданных российский агент в промежутках между комендантскими часами обходил улицы столицы под видом рядового гражданина. На местности он пытался скрыто зафиксировать максимум локаций украинских защитников для подготовки соответствующего отчета к спецслужбе страны-террориста.

Среди массива информации оккупанты надеялись идентифицировать боевые позиции украинских спецназовцев, чтобы нанести по ним прицельные воздушные удары. Однако агрессору не удалось реализовать свои планы. Когда рашисты поняли, что быстро захватить Киев им не удастся, злоумышленник на длительное время "залег на дно" и "свернул" свою разведывательную активность во избежание разоблачения.

"Впоследствии фигурант снова вышел на дистанционную связь с российским "куратором" и получил от него новые задачи. На этот раз вражеский агент должен был активно распространять в соцсетях тезисы кремлевской пропаганды, завуалированные под "общие настроения" жителей Киевщины. Установлено, что в сообщениях на собственной Facebook-странице злоумышленник восхвалял окупантов и призвал к захвату столичного региона нашего государства", – уточнили в СБУ.

В ходе обысков по адресам пребывания задержанного были обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора. Злоумышленнику сообщили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали российского агента. Злоумышленник в Киевской области арендовал квартиру возле аэродрома, чтобы шпионить за самолетами ВСУ, и собирал данные о критической инфраструктуре региона, в частности столицы.

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