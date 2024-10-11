Скрывался семь лет: в Киеве СБУ задержала участника 'ИГИЛ'. Подробности и фото

В Киеве сотрудники СБУ задержали участника ИГИЛ. Мужчина в течение 7 лет скрывался от правосудия, находясь в розыске по линии Интерпола.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Решается вопрос об экстрадиции злоумышленника.

"Служба безопасности задержала в Киеве участника международной террористической организации "Исламское государство", находившегося в розыске по линии Интерпола. Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, еще до полномасштабного вторжения нелегально прибывший в Украину, используя иностранный паспорт подставного лица. До этого участник "ИГИЛ" долгое время находился на Ближнем Востоке, где занимался переправкой боевиков террористической организации на территорию Сирии", – рассказали в пресс-службе.

Как рассказали в Службе безопасности, по прибытии в Украину злоумышленник пытался скрываться от правосудия. Он постоянно менял номера мобильных телефонов и адреса съемных квартир в разных городах нашего государства. Впоследствии он пытался наладить в Киеве канал незаконной легализации выходцев из стран с повышенным террористическим риском.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания в столице Украины. В настоящее время участник террористической организации находится под стражей в соответствии с процедурой экстрадиционного ареста. Решается вопрос дальнейшей экстрадиции задержанного в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск в 2017 году.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ задержали двух злоумышленников, которые, по информации следствия, в Бучанском районе Киевской области подожгли оборудование железной дороги по заказу врага. Злоумышленниками оказался рецидивист и его несовершеннолетний знакомый.

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