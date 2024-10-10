Подожгли оборудование железной дороги по заказу врага: в Киевской области задержали рецидивиста и его сообщника-подростка. Фото и видео

Сотрудники Нацполиции и СБУ задержали двух злоумышленников, которые, по информации следствия, в Бучанском районе Киевской области подожгли оборудование железной дороги по заказу врага. Злоумышленниками оказался рецидивист и его несовершеннолетний знакомый.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины и ГУ Службы безопасности Украины в столице и Киевской области. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Да, 2 октября в Бучанское управление полиции поступило сообщение о том, что неизвестные совершили поджог релейного шкафа на железной дороге. К счастью, оборудование повреждения не получило. Полицейские провели ряд розыскных мероприятий и установили двух поджигателей", – рассказали правоохранители.

Было установлено, что одному из подельников накануне пришло сообщение в Telegram от незнакомца. Куратор из страны-агрессора предлагал поджечь релейный шкаф за вознаграждение. Следовательно, приятели совершили диверсию, зафиксировать выполнение задания на телефон, как доказательство выполненной "работы".

Злоумышленниками оказался рецидивист из Луганщины, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю и хулиганство. В подрывную деятельность в пользу страны-агрессора он привлек 16-летнего сообщника – студента технического училища.

Следователи открыли уголовное производство по факту покушения на совершение диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

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