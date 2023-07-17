В Киеве задержали рецидивиста, ограбившего ребенка. Фото

В Киеве задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в ограблении ребенка. Злоумышленник забрал у 11-летнего мальчика сумка, в которой находился мобильный телефон и деньги.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, обратилась мама 11-летнего мальчика с заявлением о том, что на улице Авиаконструкторской ее сына ограбили. Женщина добавила, что в сумке, которую сорвал неизвестный, находился мобильный телефон и деньги. На месте происшествия следственно-оперативная группа территориального подразделения должным образом документировала преступление.

"Правоохранители провели комплекс розыскных мероприятий и благодаря информации с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого. В ходе расследования мы выяснили, что злоумышленник сорвал с малолетнего сумку-бананку, когда тот заходил в магазин", – рассказали в полиции.

Правоохранители нашли и задержали злоумышленника – им оказался ранее судимый за имущественное преступление 38-летний киевлянин. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева мужчина, якобы украл продукты, в частности банка икры, в одном из магазинов и пытался скрыться. При задержании охрана заведения нанесла ему травмы, а один из сотрудников с силой бросил злоумышленника на землю.

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