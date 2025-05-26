Скандал с травмированием ребенка в частном детсаду Киева: у воспитателей нашли поддельные медкнижки

Правоохранители Киева обнаружили у директора частного детсада на Троещине, где тяжело травмировался двухлетний ребенок, поддельную медицинскую книжку. Также такие фейковые документы нашли у воспитателей заведения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Сейчас следствие по данному факту завершено.

"Под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении директора частного детского сада в пособничестве в подделке документов, а также в использовании поддельных документов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель одного из частных детских садов в Деснянском районе Киева и его воспитатели не проходили обязательный профилактический медицинский осмотр. Зато в сентябре 2024 года через Интернет директор заказала для себя и пятерых воспитателей поддельные медицинские книжки.

Работники, которые не прошли обязательный медицинский осмотр, должны были бы быть отстранены от работы, зато злоумышленница, наоборот, помогла подчиненным с использованием фейковых документов. Это было установлено после того, как в этом детском саду в декабре прошлого года, из-за проявленной халатности воспитателя двухлетний мальчик упал с лестницы и получил тяжелые телесные повреждения.

По результатам расследования этого инцидента, ювенальные прокуроры окружной прокуратуры сообщили о подозрении одной из воспитательниц в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия. Как впоследствии установили правоохранители, эта женщина также не проходила обязательный медицинский осмотр, из ее личного дела изъяли поддельную медицинскую книжку.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в среду, 14 мая, из окна школы выпала 14-летняя ученица. Пострадавшего ребенка срочно госпитализировали.

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