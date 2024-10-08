Ударил ногой собаку по голове, которая хотела, чтобы ее погладили: в Киеве задержали подозреваемого. Фото и видео

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине за жестокое обращение с животным. Он изо всех сил ударил чужого пуделя ногой по голове.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

По словам правоохранителей, к ним с заявлением о жестоком обращении с животным обратилась жительница Киева. Женщина рассказала, что находилась вместе со своим домашним любимцем у почтового отделения, как в это время из него вышел мужчина и пошел в ее сторону.

"Песик заявительницы хотел подбежать к прохожему, поскольку очень дружелюбен и любит, чтобы его погладили. На такие действия мужчина отреагировал агрессивно и изо всех сил ударил ногой собаку по голове", – рассказали в пресс-службе.

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Владелица сразу отвезла собаку по кличке Падди, которая после удара долго не могла подняться, в ветеринарную клинику. Животное требует длительного лечения – оно получило телесные повреждения в виде ушибов и травмы мягких тканей.

Нарушителя оперативно нашли – им оказался 51-летний киевлянин. По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, избившего и задушившего собаку своей бывшей девушки. По данным следствия, таким образом он хотел отомстить.

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