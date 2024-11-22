В руках сдетонировала коробка, которую нашел возле авто: в Киеве в результате взрыва погиб мужчина. Подробности и фото

В Днепровском районе Киева в пятницу, 22 ноября, в результате взрыва погиб мужчина. Он подошел к машине рядом с которым стояла коробка – после того как гражданин взял ее в руки, она сдетонировала.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. На месте трагедии работают все службы.

"Информация о происшествии в столичную полицию поступила сегодня около 15:00. Предварительно установлено, что гражданин подошел к транспортному средству, рядом с которым стояла коробка. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте", – сообщили в пресс-службе.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего. На месте работают следственно-оперативная группа районного и Главного управления полиции, взрывотехники, судебно-медицинский эксперт и другие службы.

Напомним, сотрудники Нацполиции и СБУ задержали 17-летнего парня, по информации следствия, причастного к совершению террористического акта в столице. Несовершеннолетний, выполняя задачи вражеской спецслужбы, взорвал самодельное устройство возле админздания в Дарницком районе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатье к пожизненному заключению приговорили депутата Керецковского сельского совета Сергея Батрина. 15 декабря 2023 года он подорвал три боевых гранаты РГД-5 и Ф-1 в сессионном зале сельсовета.

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