Сделки с квартирами умерших на 4 млн грн: на Киевщине разоблачили преступников

На КИевщине правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по информации следствия, причастна к сделке с квартирами умерших граждан. В общей сложности злоумышленники "заработали" почти 4 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, по данным следствия, злоумышленники подыскивали квартиры, владельцы которых скончались, а их имущество подлежало передаче территориальной общине как вымершее наследство.

"Используя документы, содержащие недостоверные данные, они доказывали факт совместного проживания с умершими и оформляли право собственности на себя или подставных лиц. В дальнейшем продавали недвижимость добросовестным покупателям. По такой схеме на протяжении 2022-2023 годов участники мошеннической схемы завладели пятью квартирами в городе Белая Церковь общей стоимостью почти 4 млн. грн. Три из них они отчуждали, на две в ходе досудебного расследования наложен арест", – уточнила спикер прокуратуры Киевщины Елена Ковалева.

Злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении в мошенничестве, совершенном в больших размерах. Суд избрал им меру пресечения как в виде домашнего ареста, как круглосуточного, так и в ночное время суток. Прокуратура обжалует решение в апелляционном порядке, требуя для них содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской области сообщили о подозрении двум мужчинам в мошенничестве. Злоумышленники подменили дорогостоящий товар в одном из отделений почтовой компании на пустую коробку.

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