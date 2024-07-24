Подменили на почте дорогой товар на пустую коробку: на Киевщине задержали подозреваемых в мошенничестве. Фото

Правоохранители Киевской области сообщили о подозрении двоим мужчинам в мошенничестве. Злоумышленники замени дорогостоящий товар в одном из отделений почтовой компании на пустую коробку.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до трех лет.

"Правоохранители установили, что в почтовое отделение поступила посылка с комплектующими к компьютеру на сумму более 85 тысяч гривен. Впоследствии в отделение пришел мужчина для получения своих заказов, а его товарищ караулил на улице. Заказчик решил провести предварительный осмотр посылок", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в полиции, после осмотра он отказался от получения компьютерной техники, но забрал другую отправку и покинул отделение. Сотрудники почты заметили, что ценный товар был подменен на коробку, схожую по габаритам и характеристикам. Следователи оперативно обнаружили и задержали злоумышленников – ими оказались 20-летние жители Бучанского района.

По факту мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц, возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, полицейские Киева сообщили о подозрении ранее судимому мужчине, который под предлогом покупки товаров из гипермаркета обманул 28 киевлян. В общей сложности злоумышленник "заработал" более миллиона гривен.

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