Сбывали 'товар' из-за закладок: в Киеве задержали двух наркоторговцев-гастролеров. Фото

В Святошинском районе столицы правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к сбыту наркотиков. Они приехали в город в поисках работы и решили зарабатывать продажейе запрещенных веществ.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Правоохранители Святошинского управления полиции в ходе оперативных мероприятий разоблачили двух парней, которые занимались сбытом наркотического средства на территории столицы. Сотрудники полиции выяснили, что нарушители приобрели метадон через социальные сети и сбывали его путем "закладок". Фото с тайниками и координатами дельцы отправляли заказчикам", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленниками оказались двое 23-летних жителей Днепропетровской, которые приехали в Киев в поисках работы. Во время обысков у них изъяли свертки с метадоном.

По факту незаконного приобретения и хранения с целью сбыта наркотического средства, совершенного по предварительному сговору группой лиц, открыто уголовное производство. Задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, по информации следствия, причастного к сбыту наркотиков. Злоумышленник изготовлял шоколад, добавляя к нему психотропное вещество.

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