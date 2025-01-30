Действовал по всей Украине: в Киеве разоблачили мужчину, продававшего шоколадки с содержанием наркотиков. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, по информации следствия, причастного к сбыту наркотиков. Злоумышленник изготовлял шоколад, добавляя к нему психотропное вещество.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам стражей порядка, они выяснили, что злоумышленник в одной из комнат своей квартиры создал условия для выращивания псилоцибиновых грибов. Кроме того, он обустроил помещение специальным оборудованием для изготовления шоколада, к которому добавлял психотропы.

"Так называемые "сладости" он упаковывал в бумажные коробки и распространял с помощью мессенджеров по всей территории страны", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские провели обыск у 31-летнего жителя столицы. Следователи нашли и изъяли более 30 слип-пакетов с псилоцибиновыми грибами, каннабисом и ДМТ, кухонные весы, "черные" записи, формы для изготовления шоколада и готовый "товар" с содержанием наркотиков.

По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, наладили схему поставки наркотиков в Киевское СИЗО, а также терроризировали его иждивенцев. Организовали "бизнес" двое братьев при поддержке "вора в законе", который в свое время содержался в следственном изоляторе.

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