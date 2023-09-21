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Мама пострадавшей от падения обломков девочки в Киеве рассказала о первых секундах после взрыва. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
2 минуты
4,1 т.
Последствия ракетной атаки страны-террориста

В четверг, 21 сентября, страна-террорист РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков, в частности, в Дарницком районе пострадала 9-летняя девочка. По словам мамы ребенка – все произошло очень быстро.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Коммунальные службы убирают обломки, на месте происшествия работают правоохранители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, около 6:00, страна-террорист РФ атаковала столицу крылатыми ракетами. Силами ПВО были уничтожены все воздушные цели, однако обломками были повреждены несколько зданий, а также пострадали 7 человек, среди которых 9-летняя девочка.

Видео дня
Мама пострадавшей от падения обломков девочки в Киеве рассказала о первых секундах после взрыва. Фото и видео
Мама пострадавшей от падения обломков девочки в Киеве рассказала о первых секундах после взрыва. Фото и видео

"Пострадал мой ребенок – Альбина, 9 лет. Мы были в больнице – ей зашили раны. У нее было две рваные раны. Пока нас отпустили – она (пострадавшая девочка. – Ред.) в безопасном месте. Но очень напугана", – рассказала мать ребенка.

Мама пострадавшей от падения обломков девочки в Киеве рассказала о первых секундах после взрыва. Фото и видео
Мама пострадавшей от падения обломков девочки в Киеве рассказала о первых секундах после взрыва. Фото и видео

По ее словам все произошло очень быстро – раздался взрыв и ребенок бросился к ней. В этот момент взрывной волной выбило окно. Скорее всего, именно обломки стекла ранили девочку.

Мама пострадавшей от падения обломков девочки в Киеве рассказала о первых секундах после взрыва. Фото и видео
Мама пострадавшей от падения обломков девочки в Киеве рассказала о первых секундах после взрыва. Фото и видео

Следует добавить, что обломки сбитой российской ракеты упали на СТО, здание которой частично выгорело. Взрывной волной были выбиты окна жилого дома и снесло крышу. Также повреждены училище и общежитие.

Мама пострадавшей от падения обломков девочки в Киеве рассказала о первых секундах после взрыва. Фото и видео
Мама пострадавшей от падения обломков девочки в Киеве рассказала о первых секундах после взрыва. Фото и видео

Напомним, утром 21 сентября террористическая армия Кремля устроила новую массированную атаку на Украину. Во время воздушной тревоги в Киеве сработало ПВО, обломки упали в четырех районах столицы. По меньшей мере, 7 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате российской атаки на Киевщину под утро 21 сентября два человека получили ранения. На территории области обнаружены сбитые обломки вражеских ракет.

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