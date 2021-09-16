СБУ в Киевской области разоблачила подпольный карьер: продано песка на миллионы гривен

Служба безопасности Украины заблокировала в Бориспольском районе Киевской области схему незаконной добычи и сбыта ископаемых в промышленных масштабах. Дельцы нелегально продавали оптовые партии песка на миллионы гривен.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, согласно оперативным данным, ежемесячно около 600 грузовиков скрыто вывозили ископаемые из подпольного карьера.

"По предварительным данным следствия, нелегальный бизнес организовали представители одной из местных коммерческих структур. Дельцы добывали и реализовывали песок без соответствующих разрешительных документов", – отметили в ведомстве.

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"Участники схемы находили своих клиентов через личные связи и отгружали продукцию заказчикам по поддельным товарно-транспортными накладным", – добавили в сообщении.

Правоохранители начали уголовное производство по статье "Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, независимо от организационно-правовой формы". Причастным к хищению песка грозит от 68 000 гривен штрафа до шести лет заключения.

Сейчас правоохранители устанавливают размер ущерба, причиненного окружающей среде. Разоблачили нелегальных копателей песка сотрудники столичного главка СБУ по процессуальному руководству Соломенской окружной прокуратуры.