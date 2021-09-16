СБУ в Киевской области разоблачила подпольный карьер: продано песка на миллионы гривен

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Криминал
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На Киевщине разоблачили нелегальную схему по добыче песка

Служба безопасности Украины заблокировала в Бориспольском районе Киевской области схему незаконной добычи и сбыта ископаемых в промышленных масштабах. Дельцы нелегально продавали оптовые партии песка на миллионы гривен.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Facebook, согласно оперативным данным, ежемесячно около 600 грузовиков скрыто вывозили ископаемые из подпольного карьера.

"По предварительным данным следствия, нелегальный бизнес организовали представители одной из местных коммерческих структур. Дельцы добывали и реализовывали песок без соответствующих разрешительных документов", – отметили в ведомстве.

СБУ в Киевской заблокировала схему незаконной добычи песка
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"Участники схемы находили своих клиентов через личные связи и отгружали продукцию заказчикам по поддельным товарно-транспортными накладным", – добавили в сообщении.

Участники схемы отгружали продукцию заказчикам по поддельным товарно-транспортным накладным

Правоохранители начали уголовное производство по статье "Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, независимо от организационно-правовой формы". Причастным к хищению песка грозит от 68 000 гривен штрафа до шести лет заключения.

Причастным грозит от 68 000 гривен штрафа до шести лет заключения

Сейчас правоохранители устанавливают размер ущерба, причиненного окружающей среде. Разоблачили нелегальных копателей песка сотрудники столичного главка СБУ по процессуальному руководству Соломенской окружной прокуратуры.

СБУ в Киевской области разоблачила подпольный карьер: продано песка на миллионы гривен
СБУ в Киевской области разоблачила подпольный карьер: продано песка на миллионы гривен
УкраинаКиевНезаконная добыча песка на КиевщинеСлужба безопасности Украины