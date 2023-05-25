СБУ сообщила о подозрении штатному водителю Киево-Печерской лавры: отрицал существование Украины. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении еще одному стороннику "русского мира" – штатному водителю Киево-Печерской лавры. Мужчина отрицал существование Украины и оправдывал захват территории нашего государства.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность штатного водителя Киево-Печерской лавры, который отрицал российскую вооруженную агрессию и оправдывал захват украинских территорий. В апреле текущего года фигурант в комментарии одному из отечественных телеканалов назвал временно захваченный Крым "российским", а границы нашего государства "не зарегистрированы", – рассказали в СБУ.

Кроме того, во время беседы с журналисткой он заявил, что президент страны-террориста РФ "Путин не начинал войну" против Украины. Гибель гражданского населения от российских воздушных ударов назвал "закономерной".

По данным следствия, 56-летний сторонник "русского мира" еще в начале полномасштабного вторжения поддерживал российских оккупантов и отрицал их военные преступления. По факту оправдания, признания правомерной, возражения вооруженной агрессии РФ против Украины открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице сотрудники СБУ задержали одного из организаторов прокремлевских провокаций в Киево-Печерской лавре. Им оказался участник религиозно-политической организации РПЦ "Союз православных братств Украины".

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