Зверства РФ в Буче: объявлено подозрение оккупантам, расстрелявшим семью

Служба безопасности Украины объявила о подозрении командиру разведгруппы РФ Вадиму Овчинникову, который приказал открыть огонь по двум автомобилям с гражданскими во время временной оккупации Бучи Киевской области. Преступный приказ по расстрелу местных жителей выполняли 5 его подчиненных.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, подразделение Овчинникова принимало непосредственное участие в захвате поселков Севериновка, Мотыжин и Копылов Бучанского района.

В период временной оккупации населенных пунктов российский командир вместе со своими подчиненными на бронетехнике объезжал территорию для устрашения местных жителей. Во время одного из таких "рейдов", состоявшегося в начале марта 2022 года, оккупант приказал открыть огонь по двум легковым автомобилям с двигавшимися навстречу вражеском БМП гражданскими.

Отмечается, что в пострадавших авто находилась украинская семья, которая пыталась выехать из Севериновки в Умань Черкасской области. В результате российских обстрелов из автоматического оружия на месте погибли муж с женой и их 15-летняя дочь. Выжить удалось только младшей девятилетней дочери.

В СБУ уточнили, что преступный приказ о расстреле выполняло пять подчиненных Овчинникова: младший сержант Михаил Жаркий; ефрейтор Алдар Гарматаров; ефрейтор Сергей Зваричевский; ефрейтор Артем Беликов; рядовой Иван Нагуманов.

Кроме того, преступления этих оккупантов подтвердил один из российских военнопленных, во время расстрела украинской семьи находившийся в одном районе с подразделением Овчинникова.

Все шесть захватчиков сообщены о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине приговорили к лишению свободы очередного российского оккупанта. Захватчик, во время оккупации войсками РФ села Ягодное Черниговской области жестоко обращался с местным жителем, получил 11 лет тюрьмы.

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