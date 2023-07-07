СБУ открыла производство в отношении священника храма УПЦ МП на Киевщине: помогал врагу во время оккупации. Фото

СБУ открыла уголовное производство по факту коллаборационной деятельности в отношении настоятеля храма УПЦ МП в Бородянке. Предварительно священник помогал врагу во время оккупации Киевщины, в частности, на территории его церкви была российский застенок.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

"Служба безопасности расследует факты коллаборационной деятельности настоятеля храма УПЦ (МП) в поселке Бородянка Виктора Талька. В настоящее время проверяются данные о его возможном содействии рашистам в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевщины во время временной оккупации региона. Кроме того, сотрудники СБУ расследуют обстоятельства функционирования российской застенки на территории храма, который опекает Талько", – рассказали в пресс-службе.

По предварительной версии следствия, клирик предложил оккупантам использовать подвальное помещение церкви для заключения участников сопротивления. Задокументировано, что только с 29 по 31 марта 2022 враг содержал там 3-х украинских волонтеров, которые привезли гуманитарную помощь для местных жителей.

Также СБУ инициировала лингвистическую экспертизу для проверки публичных призывов протоиерея относительно поддержки российских захватчиков в войне против Украины.

Уголовное производство открыто по части 4 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. По результатам досудебного расследования будет решаться вопрос сообщения фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ задержали коллаборанта, пытавшегося разоблачить украинских активистов на временно оккупированном Запорожье. Злоумышленник пытался избежать ответственности, скрываясь в Киеве.

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