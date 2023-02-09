СБУ разоблачила в ''Укрзализныце'' агента ФСБ, корректировавшего ракетные удары по Киеву. Фото

СБУ сообщила о подозрении в государственной измене действующему сотруднику "Укрзалізниця". Злоумышленник работал на ФСБ РФ и корректировал ракетные удары по Киеву.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное с конфискацией имущества.

"Служба безопасности разоблачила российского агента в рядах государственного акционерного общества "Укрзалізниця". Им оказалось действующее должностное лицо Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которого спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения. В случае захвата региона оккупанты обещали своему приспешнику лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в Службе безопасности, чиновник постоянно находился на связи с кадровым сотрудником ФСБ, который давал ему задания и координировал его разведывательно-подрывную деятельность против Украины. В частности, это касалось информации о передвижении военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.

"Кроме этого, вражеский приспешник пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве. В случае получения разведывательных сведений рашисты планировали использовать их для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинской инфраструктуре", – подчеркнули в СБУ.

Сотрудники украинской спецслужбы разоблачили и задержали российского агента в Чернигове. Во время обысков правоохранители обнаружили смартфоны с доказательствами законспирированной переписки с представителем русской спецслужбы.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех организаторов и участников российской агентуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице на 15 лет был осужден предатель, по наведению которого враг из "Градов" и "Смерчей" обстрелял Киев.

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