СБУ разоблачила в Киеве соратника коллаборантки Монтян: администрировал ее прокремлевский Telegram-канал. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили соратника коллаборантки Татьяны Монтян. Злоумышленник занимался администрированием ее прокремлевского Telegram-канала.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

"Служба безопасности системно разоблачает предателей и коллаборантов, а также их приспешников, которые пытаются расшатывать внутреннюю обстановку в Украине в условиях войны. В результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачен администратор прокремлевского Telegram-канала вражеской пропагандистки Татьяны Монтян, которая публично оправдывает оружие. на территории страны-агрессора она дистанционно привлекла к информационно-подрывной деятельности против Украины своего давнего соратника и бывшего однопартийца", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался 46-летний житель Киева, лично знакомый с Монтян еще с 2014 года. Он даже баллотировался в Киевский горсовет 8-го созыва от ее политсилы. После начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины мужчина активно помогал коллаборантке "раскручивать" ее пророссийский Telegram-канал, насчитывающий почти полмиллиона подписчиков.

Злоумышленник "модерировал" дискуссии в комментариях и блокировал пользователей среди украинских патриотов. Также он "фильтровал" сообщения, не соответствующие "критериям" кремлевских нарративов или не поддерживающие преступную деятельность Монтян.

"Кроме того, фигурант активно распространял деструктивный контент и на собственных страницах популярных соцсетей. В своих "публикациях" он отрицал причастность российских оккупантов к воздушным ударам по гражданским объектам Украины и распространял фейки о ситуации на фронте", – добавили в СБУ.

По факту оправдания признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ в Украине и прославления ее участников, киевлянину сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали подозреваемого в государственной измене жителя Киева. Злоумышленник в российский телеграмм-бот отправлял разведданные об обороне столицы.

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