СБУ обнаружила еще одного предателя: передавал врагу разведданные об обороне Киева. Фото и видео

Правоохранители задержали жителя Киева, подозреваемого в государственной измене. Злоумышленник в российском телеграмме-бот отправлял разведданные об обороне столицы.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора в результате спецоперации в Киеве и Донецкой области. Злоумышленником оказался житель столицы, который в начале полномасштабного вторжения собирал для врага информацию о местах базирования Сил обороны в городе", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, злоумышленник объезжал улицы и изучал обстановку вблизи украинских военных объектов. Затем он отправлял информацию через подконтрольный российской спецслужбе чат-бот в мессенджере Telegram.

"Впоследствии, пытаясь избежать ответственности, он мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ, которое задействовано на Авдеевском направлении. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, поэтапно задокументировали преступную деятельность и задержали его в одном из фронтовых городов региона", – уточнили в пресс-службе.

Во время обысков правоохранители обнаружили у злоумышленника телефон с поличным агрессору закрытых сведений. Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали еще одного российского агента в Киевской области, которым оказался действующий адвокат. Он собирал для страны-террориста РФ данные о HIMARS и картах "минных полей" возле Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!