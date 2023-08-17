СБУ разоблачила российского агента, готовившего новый ракетный обстрел Киева. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, готовившего новый ракетный обстрел Киева. Злоумышленник собирал информацию об объектах энергетики и подразделениях Сил обороны на территории столичного региона.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в столице и Киевщине. Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Служба безопасности провела на Киевщине спецоперацию, в результате которой задержала еще одного российского агента-корректировщика. Злоумышленник за деньги работал на главное управление генерального штаба из рф, более известного как гру", – рассказали в пресс-службе.

По указанию врага мужчина устанавливал координаты подразделений сил обороны на территории столичного региона. Больше всего агрессора интересовали ремонтные базы ВСУ, где осуществляют техобслуживание и восстановление украинской техники. Также злоумышленник "сливал" оккупантам информацию об электроподстанциях в Киеве.

По данным СБУ, враждебная спецслужба надеялась, что во время сбора разведданных их приспешник сможет обнаружить вблизи энергообъектов места боевого дежурства украинской ПВО.

"Информация нужна была захватчикам для подготовки новой серии прицельных воздушных ударов РФ по Киеву и близлежащим населенным пунктам. Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника "на горячем", когда он осуществлял видеосъемку военной базы ВСУ и "привязывал" ее GPS-координаты к электрону карты", – уточнили в Службе безопасности.

Злоумышленником оказался 23-летний житель Одессы, переехавший в столицу в поисках "быстрого заработка". Для этого оставлял свои резюме на специализированных интернет-платформах по поиску подсобных работ. Именно таким образом на него вышла российская военная разведка, за деньги привлекшая его к сотрудничеству в пользу страны-агрессора РФ.

Вся дальнейшая коммуникация между агентом и врагом осуществлялась через одного из мессенджеров. Для конспирации предатель создал несколько анонимных аккаунтов. Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен ноутбук и смартфон с доказательствами его разведывательно-взрывной деятельности против Украины. По факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, злоумышленнику сообщили о подозрении. В настоящее время он находится под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ разоблачили и задержали в Киеве двух пропагандисток. Они по заказу страны-оккупанта РФ ежедневно распространяли до 70 фейков о войне в Украине.

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