СБУ разоблачила дежурного агента РФ: готовил обстрел киевских ТЭЦ во время отопительного сезона. Фото

Сотрудники СБУ задержали очередного агента страны-террориста РФ. Злоумышленник готовил обстрел киевских ТЭЦ во время отопительного сезона.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевщине. Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Контрразведка Службы безопасности провела на Киевщине многоэтапную спецоперацию, в результате которой задержан еще один агент главного управления генштаба из РФ (известного как игру). Злоумышленником оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний, которого российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора", – рассказали в пресс-службе.

Прикрываясь ведением страхового бизнеса, чиновник инициировал личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий под предлогом заключения договоров страхования. Но на самом деле он использовал эту "тему" только как повод. Он пытался узнать от собеседников максимум информации о фактах и последствиях российских "прилетов" по украинским объектам критической инфраструктуры.

В Службе безопасности уточнили, что прежде всего злоумышленника интересовали сведения о масштабах повреждений и актуальном техническом состоянии атакуемых агрессором электростанций в Киеве. Все полученные разведданные вражеский агент передавал через мессенджер своему московскому "куратору" – кадровому сотруднику российского ГРУ.

"Разведывательная информация требовалась для подготовки и корректировки повторных воздушных ударов по энергопредприятиям столицы на период отопительного сезона. Сотрудники СБУ задержали российского агента по месту его проживания в одном из поселков Киевской области.

Во время обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф", – добавили в СБУ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, готовившего новый ракетный обстрел Киева. Злоумышленник собирал информацию об объектах энергетики и подразделениях Сил обороны на территории столичного региона.

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