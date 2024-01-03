СБУ разоблачила "блогеров", опубликовавших видео прилетов по Киеву 2 января: могут получить до 12 лет тюрьмы
Служба безопасности Украины нашла и задержала четырех киевлян, которые 2 января обнародовали в открытом доступе видео прилетов по столице. Полученную информацию оккупанты и их приспешники могли использовать для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Киеву.
Об этом пресс-служба СБУ сообщила на официальном сайте в среду, 3 января. В ведомстве отметили: действия жителей столицы может расценивается как корректировка вражеского огня. Виновным в этом преступлении грозит до 12 лет за решеткой.
Четверо "блогеров", по сообщению СБУ, незаконно распространяли данные о последствиях массированной ракетно-дроновой атаки РФ по Киеву утром 2 января.
Они в день обстрела провели несанкционированную видеосъемку прилетов и разместили кадры в соцсетях.
Видео мгновенно "подхватили" многочисленные пропагандистские паблики и информресурсы РФ. Например, роликом делился Telegram-канал пророссийского блогера Анатолия Шария, обвиняемого в госизмене.
По местам фактического проживания подозреваемых провели обыски. Были изъяты мобильные телефоны, которые жители Киева использовали для съемки и распространения запрещенного контента.
"Продолжаются комплексные проверки, по результатам которых будет решаться вопрос привлечения виновных к ответственности", – сказано в сообщении.
СБУ напомнила украинцам о запрете снимать и публиковать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны Украины и последствиях вражеских обстрелов.
Как писал OBOZ.UA:
– В Киеве в результате ракетной атаки противника 2 января два человека погибли, 54 пострадали.
– Повреждения были зафиксированы в нескольких районах: Подольском, Печерском, Голосеевском, Соломенском, Деснянском, Дарницком, Оболонском, Святошинском, Шевченковском.
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