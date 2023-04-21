СБУ разоблачила адвоката-изменника, который собирал данные о HIMARS и картах "минных полей" возле Киева. Фото и видео

Правоохранители задержали еще одного российского агента в Киевской области, которым оказался действующий адвокат. Он собирал для страны-террориста РФ данные о HIMARS и картах "минных полей" возле Киева.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента на Киевщине. Злоумышленником оказался местный действующий адвокат, ранее работавший в прокуратуре и в результате неуспешного прохождения аттестации был уволен из этой структуры в 2021 году. Установлено, что впоследствии он был завербован российской спецвальбой-проведение деятельности против Украины", – рассказали в пресс-службе.

Следуя указанию врага, адвокат пытался заполучить карты минных полей, созданных Силами обороны на подступах к Киеву и на территории Черниговщины, а также в прифронтовых районах востока Украины.

Кроме того, он разведывал возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS и места дислокации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ.

"Российский агент подыскивал информаторов, которым предлагал высокое денежное "вознаграждение" за передачу секретных сведений. Развединформация потребовалась оккупантам для осуществления воздушного удара по подразделениям украинских войск, а также для создания собственной карты украинских укреплений", – рассказали в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника при передаче ему имитационных координат базирования HIMARS. Кроме того, было установлено, что он также наладил схему нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В сделку он привлек нескольких сообщников, которые предлагали своим клиентам фиктивные документы для побега за пределы Украины.

По факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, адвокату сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала двух сотрудников ГСЧС, подозреваемых в государственной измене. Злоумышленники в начале вторжения страны-террориста РФ подожгли пожарно-спасательную часть в Киевской области и поддерживали агрессора.

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