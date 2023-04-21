СБУ задержала работников ГСЧС Киевской области, подозреваемых в государственной измене: помогали оккупантам и сдавали украинцев. Фото

СБУ задержала двух сотрудников ГСЧС, подозреваемых в государственной измене. Злоумышленники в начале вторжения страны-террориста РФ подожгли пожарно-спасательную часть в Киевской области и поддерживали агрессора.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Служба безопасности задержала двух предателей из ГСЧС, которые помогали врагу во время оккупации Киевщины в феврале-марте 2022 года. Злоумышленниками оказались двое должностных лиц 41-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Киевской области. Во время оккупации Вышгородского района они поддержали руссийских захватчиков и предложили им свою помощь", – рассказали в пресс-службе.

Выполняя приказ врага, злоумышленники 22 марта 2022 подожгли помещение пожарной части в поселке Иванков на Киевщине. В результате было повреждено административное здание, уничтожено имущество и служебный инвентарь. Именно таким образом, страна-террорист пыталась оставить населенный пункт без действующей пожарно-спасательной части и запугать местных жителей.

Кроме того, приспешники окупантов сливали захватчикам персональные данные участников движения сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО.

"Именно за их наводкой рашисты ворвались в дома и похитили трех местных жителей, которые пытались потушить пожар в спасательной части. Затем пострадавших держали в застенках местной "комендатуры рф" до освобождения региона. Предатели получали от захватчиков продукты питания и вещи первой" которые им привозили в собственные помещения. Также фигуранты имели "разрешение" на беспрепятственное передвижение по территории района", - уточнили в СБУ.

По факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, злоумышленникам сообщили о подозрении. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева сообщили о подозрении экс-сотруднице миграционной службы, которая сотрудничала с врагом на временно оккупированной территории Донбасса. Злоумышленница, в частности, предоставляла информацию об украинцах.

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