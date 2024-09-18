СБУ проводит обыски в Свято-Введенском мужском монастыре в Киеве: названа причина. Фото

Сотрудники СБУ проводят обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП в Киеве. По предварительной информации, местные монахи, в частности, причастны к распространению прокремлевской пропаганды.

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Об OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Официальной информации пока не поступало.

"СБУ продолжает очищать Украину от московских агентов в рясах. По нашей информации, оперативники Службы с самого утра проводят обыски в Свято-Введенском мужском монастыре. Говорят, что местные монахи очень любят "святую россия-матушку", распространяют кремлевскую пропаганду и поддерживают против Украины", – рассказал наш собеседник.

Напомним, в субботу, 24 августа, президент Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности в Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней. Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор российскому агенту, который шпионил на оборонном заводе Киева. Мужчина в частности следил за перемещением украинского вооружения в направлении восточного и южного фронтов.

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