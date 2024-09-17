Шпионил в Киеве на заводе "Укроборонпрома": суд вынес приговор российскому агенту. Фото

Суд вынес приговор российскому агенту, шпионившему на оборонном заводе Киева. Мужчина, в частности, следил за перемещением украинского вооружения в направлении восточного и южного фронтов.

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора. Следующие 15 лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один российский агент, действовавший в Киеве. Злоумышленник шпионил за перемещением украинского вооружения в направлении восточного и южного фронтов. По данным следствия, вражеским приспешником оказался 50-летний местный житель, работавший на военную разведку России", – рассказали в СБУ.

Для выполнения вражеской задачи злоумышленник устроился на один из столичных заводов, выполнявший государственные оборонные заказы. Также он отслеживал последствия воздушных ударов агрессора по территории региона и сливал соответствующую информацию российскому куратору.

Контрразведчики заблаговременно разоблачили российского агента, задокументировали его действия и задержали в результате спецоперации в Киеве в начале февраля 2023 года. Было установлено, что он попал в поле зрения оккупантов через своих знакомых из РФ, с которыми поддерживал контакт. Чтобы получить информацию о последствиях вражеских прилетов, мужчина ездил по городу и скрыто фотографировал поврежденные здания столицы с привязкой к местности.

"Полученные разведданные он по мессенджеру пересылал российскому куратору, который дальше "отчитывался" в главное управление генштаба вооруженных сил России (более известное как ГРУ)", – добавили в пресс-службе.

При публичном обвинении прокуроров Винницкой областной прокуратуры бывший сотрудник ГК "Укроборонпром" признан виновным в государственной измене. Приговора он ждал под стражей, а в суде свою вину не признал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева пьяный водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и на скорости въехал в клумбу. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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