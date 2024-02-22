Сбили на подступах к Киеву: саперы уничтожили боевую часть "Шахеда", найденного в лесу. Фото и видео

Взрывотехники полиции уничтожили боевую часть вражеского "Шахеда". Дрон-камикадзе был сбит силами украинского противовоздушного сбили на подступах к Киеву.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

По словам правоохранителей, к ним обратился житель Киева. Он рассказал, что заметил на земле в лесополосе часть предмета, похожего на беспилотный летательный аппарат, который используют оккупанты во время атаки на города Украины.

"На место прибыли следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата "Шахед" и не сдетонировавшую его боевую часть. Правоохранители огородили опасное место, а полицейские взрывотехники разрядили боевую часть беспилотника и доставили в безопасное место, где уничтожили", – рассказали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, силы противовоздушной обороны вечером в ночь на 22 февраля уничтожили в украинском небе восемь дронов-камикадзе типа Shahed. Враг в общей сложности применил для ударов 10 таких беспилотников.

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