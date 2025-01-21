Сбил насмерть на переходе пенсионера и скрылся с места ДТП: в Киеве будут судить водителя легковушки. Фото

В Киеве будут судить водителя легковушки, сбившего на переходе пенсионера и, не оказав ему никакой помощи, скрылся с места аварии. От полученных травм пожилой мужчина погиб.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Напомним: дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Елены Телиги. Руководитель Chevrole сбил 73-летнего киевлянина, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места аварии. Пострадавшего впоследствии заметили прохожие и вызвали скорую, однако от полученных травм вскоре мужчина умер в больнице", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители оперативно и нашли злоумышленника, который оказался 30-летним мужчиной. Ему сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП и оставлении в опасности. Следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Виновнику смертельного ДТП грозит лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, в Святошинском районе Киева произошла авария с участием легковых автомобилей BMW и Ford. В результате столкновения погибли пассажирка и водитель последнего авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева легковушка на пешеходном переходе сбила женщину и уехала с места ДТП. Патрульные оперативно нашли и задержали предполагаемого виновника аварии.

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