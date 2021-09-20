Сбежал из РФ в Украину и стал убивать женщин: новые детали ЧП в Киеве

Иностранец, которого полицейские задержали по подозрению в убийстве Оксаны Кени на Оболони, оказался неоднократно судимым преступником. Он успел отсидеть в России и Украине. А через несколько месяцев после того, как осужденный убийца досрочно вышел из тюрьмы за "примерное поведение", он снова лишил жизни женщину – на этот раз в Киеве.

Подробнее о преступнике читайте в материале OBOZREVATEL.

Как стало известно OBOZREVATEL, задержанным иностранцем оказался 66-летний гражданин Грузии Тенгиз Ецадеишвили. На берегу Днепра, возле палатки, где временно жила 37-летняя Оксана Кеня, он жестоко убил ее.

Незадолго до этого женщина приехала из Черниговской области. С работой было непросто, а в Киеве возможностей больше. Оксана устроилась кассиром в один из магазинов, еще подрабатывала, продавая фрукты. А чтобы сэкономить, и пока тепло, решила пожить в палатке.

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После того, как 4 сентября в Киеве обнаружили тело женщины, на розыск преступника были брошены все силы – привлекли даже Нацгвардию, военнослужащие прочесывали территорию. Благо, уже был фоторобот подозреваемого.

16 сентября мужчину задержали на Трухановом острове. Как выяснилось, причиной убийства иностранец назвал… ревность. Действительно ли преступник был ранее знаком со своей жертвой, будет разбираться следствие, но на счету Тенгиза Ецадеишвили уже есть похожее убийство.

В 2005 году Тенгиз Ецадеишвили решил бежать из России. Судя по всему, мужчине грозил очередной арест – ранее в РФ его судили за разбойное нападение, мошенничество, похищение паспорта. Преступник вышел на свободу досрочно (с испытательным сроком на четыре года) в 2004 году.

В городе Туапсе, где он тогда жил, Ецадеишвили приобрел паспорт, с которым и пересек российско-украинскую границу. Поселился в Харькове, затем переехал в Днепропетровск.

Однажды, находясь в Одессе на территории рынка "Привоз", "гастролер" познакомился со своими земляками, которые пообещали помочь ему сделать паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

За поддельный документ, якобы выданный в 2000 г. Самарским РО ГУМВД Украины в Днепропетровской области, мужчина отдал 250 долларов.

Этот "паспорт" Тенгиз Ецадеишвили показывал при пересечении государственной границы Украины, а также при заключении договоров аренды жилья. Его же предъявил и сотрудникам милиции, уже будучи задержанным в сентябре 2011 года по подозрению в совершении умышленного убийства женщины.

В 2011 году Тенгиз Ецадеишвили в Виннице познакомился с молодой женщиной. У нее были трудности, и мужчина якобы стал ее обеспечивать.

30 июля 2011 года они принимали гостей – устроили застолье. Около 23:00 мужчина предложил ложиться спать, так как на следующий день они должны были перевозить ее вещи к нему. Но женщина взяла рюкзак и попросила вызвать такси, чтобы поехать к себе домой. Ецадеишвили пошел в комнату, чтобы взять деньги, и заметил, что части средств не хватает. Разгорелся скандал, во время которого он жестоко убил женщину.

Утром Тенгиз выехал в Россию, однако в тот же день вернулся в Украину, но уже в Одессу. Там он сразу устроился работать на парковку, а спустя несколько дней его задержали правоохранители.

Винницкий городской суд 25 декабря 2014 года приговорил Тенгиза Ецадеишвили к 14 годам лишения свободы: его признали виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 3, 4 ст. 358 (Подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

В Винницкой исправительной колонии он должен был сидеть до 2025 года, однако вышел на свободу намного раньше.

Ему засчитали почти четыре года предварительного заключения за практически восемь лет лишения свободы. А 29 января 2021 года Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство убийцы об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Прокурор подал апелляцию. Его аргументами против досрочного освобождения было то, что Ецадеишвили ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а по данному приговору (убийство женщины) свою вину не признал, хотя она была доказана. Плюс ко всему, отбывая наказание в учреждении исполнения наказаний, Тенгиз Ецадеишвили работал не в течение всего срока и 8 раз привлекался к дисциплинарной ответственности.

Однако Винницкий апелляционный суд не принял это во внимание. Более того, во время суда также выяснилось, что администрация колонии тоже просила об условно-досрочном освобождении. Мол, Ецаедишвили работал, пока не достиг пенсионного возраста, у него были и поощрения со стороны администрации, да и вообще он посещал кружок "художественно-прикладного творчества".

"Характеризуется с положительной стороны, посещает мероприятия режимно-профилактического характера, поддерживает социально-полезные связи с родными и стал на путь исправления", – такую характеристику дали в колонии осужденному преступнику.

12 апреля 2021 года Винницкий апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об условно-досрочном освобождении. А уже 3 сентября Ецадеишвили убил еще одну женщину, но теперь в Киеве.

В этот раз велика вероятность, что до конца своих дней преступник останется за решеткой, вот только жизнь убитой Оксаны Кени уже не вернуть.