В Киеве нашли убийцу женщины, жившей в палатке на берегу Днепра. Фото

Правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске за убийство 37-летней Оксаны Кени, временно жившей в палатке на берегу Днепра. Задержанному сообщено о подозрении. За совершение тяжкого преступления ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева. Отмечается, что подозреваемым оказался иностранец.

Полиция разыскивала двух мужчин, которые обоснованно подозревались в убийстве женщины на берегу Днепра. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено их личности.

Как рассказал заместитель начальника полиции Киева Андрей Гарастюк, правоохранители тщательно обыскивали прилегающие территории возле места совершения преступления и соседние районы, проверяли подозрительных лиц. К поискам привлекли нацгвардийцев.

Видео дня

Подозреваемого обнаружили на территории Труханового острова. Его также узнал свидетель.

"При слаженной работе всех подразделений мы обнаружили мужчину, который подходил под ориентировку, а впоследствии его узнал свидетель. Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – 66-летний иностранец, не имеющий постоянного места жительства в Киеве. Другой человек пока имеет статус свидетеля в уголовном производстве ", – сообщил Гарастюк.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве недалеко от ресторана "Десант" в Оболонском районе нашли тело жестоко убитой Оксаны Кени. На песке, на берегу Днепра, была установлена маленькая палатка, возле которой и нашли убитую.

Она временно жила в этой палатке. Убийца нанес женщине шесть ножевых ранений.