Россия ночью 31 мая атаковала Киевщину дроном-камикадзе: в КОВА рассказали подробности

Ночью пятницы, 31 мая, страна-террорист РФ атаковала Киевскую область с помощью дрона-камикадзе. Силами украинского ПВО Shahed был уничтожено, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью враг атаковал Киевщину БПЛА. Спасибо нашим силам ПВО. Дрон-камикадзе был ликвидирован вне одного из населенных пунктов области. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют", – рассказал Кравченко.

Он добавил, что оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий атаки.

Напомним, утром в пятницу, 31 мая, Россия совершила ракетную атаку на Киев : противовоздушная оборона сработала по враждебным целям, но из-за падения обломков вспыхнул пожар. Огонь повредил автомойку, СТО, склад. Прошло без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России в ночь на 31 мая в очередной раз ударили по Харькову баллистическими ракетами. Российские террористы ночью попали в многоквартирный жилой дом. Четверо человек погибли.

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