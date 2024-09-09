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Российские обстрелы гражданской инфраструктуры Киева: как столица восстанавливается после ракетных атак. Фото до и после

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
4 минуты
72
Восстановление Киева еще не завершено

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ постоянно обстреливает, в частности, столицу Украины. Благодаря силам ПВО большинство вражеских объектов было уничтожено на подступах к Киеву, однако, к сожалению, иногда обломки сбитых ракет и "Шахедов" попадают в дома и здания города. Почти все поврежденные жилые многоэтажки, согласно выводам комиссий, подлежат восстановлению.

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Столичные власти не покидают киевлян наедине с бедой и за счет бюджета ремонтируют эти здания. OBOZ.UA решил сравнить, как выглядели дома после обстрелов и после восстановительных работ.

Под обстрел попала столичная многоэтажка

Ранним утром 15 марта 2022 года российские оккупанты, обстреливая Киев, попали в жилую многоэтажку на улице Мостицкой в Подольском районе. В результате взрыва была серьезно повреждена фасадная часть дома № 14, еще в трех окрестных многоэтажках выбило окна.

По официальным данным, тогда обошлось без жертв, один человек пострадал, он был госпитализирован.

Российские обстрелы гражданской инфраструктуры Киева: как столица восстанавливается после ракетных атак. Фото до и после

Обрушилось несколько этажей

Очередной варварский обстрел Киева страна-агрессор начала 16 марта 2022 года. В результате падения обломков российской ракеты на жилой дом произошел обвал на 12-м и техническом этажах, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом на улице Богдана Гаврилишина.

После обследования технического состояния здания эксперты обнаружили, что несущие конструкции не повреждены и он может быть восстановлен. Через 10 месяцев все работы полностью выполнили.

Российские обстрелы гражданской инфраструктуры Киева: как столица восстанавливается после ракетных атак. Фото до и после

Глубокая воронка во дворе детсада

Страна-агрессор Россия с первых дней полномасштабного вторжения целенаправленно обстреливает гражданскую инфраструктуру Украины и столицы в частности.

Одна из ракет, которую РФ запустила по Киеву в воскресенье, 26 июня 2022 года, попала на территорию детского сада в Шевченковском районе. В результате взрыва образовалась воронка диаметром 7 метров и была повреждена водопроводная магистраль. Кроме того, взрывной волной было повреждено здание детского сада, несколько гаражей и выбиты окна.

Российские обстрелы гражданской инфраструктуры Киева: как столица восстанавливается после ракетных атак. Фото до и после

Обстрел во время визита генсека ООН

Российские оккупанты вечером 28 апреля нанесли ракетные удары по Киеву. В столице тогда с официальным визитом находился генсек ООН Антониу Гуттерриш. Было зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города.

В результате ракетных обстрелов жилого дома со стороны российских оккупантов 28 апреля пострадали 10 человек. Четверо граждан было госпитализировано в медучреждения. Впоследствии стало известно, что под завалами спасатели обнаружили тело женщины. Погибшей оказалась журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.

Российские обстрелы гражданской инфраструктуры Киева: как столица восстанавливается после ракетных атак. Фото до и после

Ракетный удар 31 декабря 2022 года

Враг не останавливал обстрелы Киева даже после того, как бежал с территории Киевщины от Вооруженных сил Украины. Так, в субботу, 31 декабря, в результате ракетных обстрелов было повреждено здание отеля в центре города – часть фасада обрушилась, а взрывной волной были разрушены дома вокруг. Одним из пострадавших от варварской атаки был японский журналист. Восстановительные работы района продолжались в течение восьми месяцев.

Российские обстрелы гражданской инфраструктуры Киева: как столица восстанавливается после ракетных атак. Фото до и после

Кроме того, в этот день было повреждено и здание Дворца "Украина". В частности, взрывной волной выбило окна. К счастью, в момент обстрела там не было детей, хотя обычно в эти даты родители с малышами в канун Нового года приходят посмотреть праздничные представления.

Российские обстрелы гражданской инфраструктуры Киева: как столица восстанавливается после ракетных атак. Фото до и после

Обломки ракеты попали в многоэтажку

В среду, 7 февраля 2024 года, утром страна-террорист РФ атаковала Киев крылатыми ракетами. Силами ПВО было уничтожено около 20 из них, однако, к сожалению, обломки попали в многоэтажку в Голосеевском районе столицы.

По словам киевлянки, на этаже, на котором она живет и куда пришелся удар, часть квартир просто уничтожена. В результате возник пожар на верхних этажах, были пострадавшие и погибшие.

Российские обстрелы гражданской инфраструктуры Киева: как столица восстанавливается после ракетных атак. Фото до и после

И снова жилой дом

Страна-агрессор Россия утром 2 января 2024 года атаковала Киев ракетами, в том числе аэробаллистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. В нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию, возникли пожары.

Одна из ракет, которой РФ нанесла удар, попала в многоэтажку в Соломенском районе столицы на улице Мокрой. Бойцы ГСЧС провели целую спасательную операцию, чтобы помочь киевлянам, оказавшимся заблокированными в своих квартирах.

Российские обстрелы гражданской инфраструктуры Киева: как столица восстанавливается после ракетных атак. Фото до и после

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