Российские обстрелы гражданской инфраструктуры Киева: как столица восстанавливается после ракетных атак. Фото до и после

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ постоянно обстреливает, в частности, столицу Украины. Благодаря силам ПВО большинство вражеских объектов было уничтожено на подступах к Киеву, однако, к сожалению, иногда обломки сбитых ракет и "Шахедов" попадают в дома и здания города. Почти все поврежденные жилые многоэтажки, согласно выводам комиссий, подлежат восстановлению.

Видео дня

Столичные власти не покидают киевлян наедине с бедой и за счет бюджета ремонтируют эти здания. OBOZ.UA решил сравнить, как выглядели дома после обстрелов и после восстановительных работ.

Под обстрел попала столичная многоэтажка

Ранним утром 15 марта 2022 года российские оккупанты, обстреливая Киев, попали в жилую многоэтажку на улице Мостицкой в Подольском районе. В результате взрыва была серьезно повреждена фасадная часть дома № 14, еще в трех окрестных многоэтажках выбило окна.

По официальным данным, тогда обошлось без жертв, один человек пострадал, он был госпитализирован.

Обрушилось несколько этажей

Очередной варварский обстрел Киева страна-агрессор начала 16 марта 2022 года. В результате падения обломков российской ракеты на жилой дом произошел обвал на 12-м и техническом этажах, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом на улице Богдана Гаврилишина.

После обследования технического состояния здания эксперты обнаружили, что несущие конструкции не повреждены и он может быть восстановлен. Через 10 месяцев все работы полностью выполнили.

Глубокая воронка во дворе детсада

Страна-агрессор Россия с первых дней полномасштабного вторжения целенаправленно обстреливает гражданскую инфраструктуру Украины и столицы в частности.

Одна из ракет, которую РФ запустила по Киеву в воскресенье, 26 июня 2022 года, попала на территорию детского сада в Шевченковском районе. В результате взрыва образовалась воронка диаметром 7 метров и была повреждена водопроводная магистраль. Кроме того, взрывной волной было повреждено здание детского сада, несколько гаражей и выбиты окна.

Обстрел во время визита генсека ООН

Российские оккупанты вечером 28 апреля нанесли ракетные удары по Киеву. В столице тогда с официальным визитом находился генсек ООН Антониу Гуттерриш. Было зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города.

В результате ракетных обстрелов жилого дома со стороны российских оккупантов 28 апреля пострадали 10 человек. Четверо граждан было госпитализировано в медучреждения. Впоследствии стало известно, что под завалами спасатели обнаружили тело женщины. Погибшей оказалась журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.

Ракетный удар 31 декабря 2022 года

Враг не останавливал обстрелы Киева даже после того, как бежал с территории Киевщины от Вооруженных сил Украины. Так, в субботу, 31 декабря, в результате ракетных обстрелов было повреждено здание отеля в центре города – часть фасада обрушилась, а взрывной волной были разрушены дома вокруг. Одним из пострадавших от варварской атаки был японский журналист. Восстановительные работы района продолжались в течение восьми месяцев.

Кроме того, в этот день было повреждено и здание Дворца "Украина". В частности, взрывной волной выбило окна. К счастью, в момент обстрела там не было детей, хотя обычно в эти даты родители с малышами в канун Нового года приходят посмотреть праздничные представления.

Обломки ракеты попали в многоэтажку

В среду, 7 февраля 2024 года, утром страна-террорист РФ атаковала Киев крылатыми ракетами. Силами ПВО было уничтожено около 20 из них, однако, к сожалению, обломки попали в многоэтажку в Голосеевском районе столицы.

По словам киевлянки, на этаже, на котором она живет и куда пришелся удар, часть квартир просто уничтожена. В результате возник пожар на верхних этажах, были пострадавшие и погибшие.

И снова жилой дом

Страна-агрессор Россия утром 2 января 2024 года атаковала Киев ракетами, в том числе аэробаллистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. В нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию, возникли пожары.

Одна из ракет, которой РФ нанесла удар, попала в многоэтажку в Соломенском районе столицы на улице Мокрой. Бойцы ГСЧС провели целую спасательную операцию, чтобы помочь киевлянам, оказавшимся заблокированными в своих квартирах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!