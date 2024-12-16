Решили развлечься: в Киеве двое мужчин повредили семь автомобилей. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили двух хулиганов, повредивших семь машин в Подольском районе. По информации следствия, друзья, подогретые алкоголем, решили таким образом развлечься.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступила информация от местных жителей, что на одной из улиц в Подольском районе двое неизвестных срывают номерные знаки с припаркованных автомобилей и бьют ими по автомобилям. На месте полицейские установили, что к преступлению причастны двое коллег по работе, 18 и 23 лет, проживающие на соседней улице.

"Фигуранты накануне инцидента употребляли алкоголь, а затем решили "развлечься". Они срывали номерные знаки с автомобилей, руками и ногами наносили многочисленные удары по автомобилям, причинив повреждения транспортным средствам. В общей сложности семь припаркованных автомобилей получили царапин и вмятин", – уточнили в пресс-службе.

По факту хулиганства, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева мужчина во время комендантского часа повредил двери больницы, пытаясь попасть в помещение заведения. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения, а свои действия объяснить не смог.

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