Несколько дней прятал тело в одеяле: в Киевской области рецидивист забил до смерти сожительницу

В Белоцерковском районе Киевской области мужчина во время ссоры забил до смерти свою сожительницу. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник перевязал тело по телевизионному кабелю, накрыл тело целлофановой пленкой и одеялом и держал тело в доме.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"Правоохранители выяснили, что мужчина вернулся с рыбалки домой. В доме между ним и сожительницей возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Мужчина бил женщину руками и ногами по ее телу, до тех пор пока она не начала едва дышать - вскоре потерпевшая умерла. Злоумышленник перевязал тело телевизионным кабелем, накрыл его целлофановой пленкой и одеялом, чтобы скрыть преступление от посторонних. Тело находилось в доме два дня, в течение которых подруги разыскивали женщину своими силами, и впоследствии одна из них позвонила полиции", – рассказали в пресс-службе.

Известно, что у злоумышленника ранее были проблемы с законом за кражу, хранение наркотиков и избиение знакомой. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который из-за ревности напал с ножом на товарища. В настоящее время 37-летний пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации.

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