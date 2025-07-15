Решил отомстить: на Киевщине мужчина поджег брата и мать: женщина умерла в больнице. Подробности дела

В Обуховском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, во время конфликта облил мать и брата легковоспламеняющимся веществом и поджег. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, 13 июля, около 21:10, в полицию поступило сообщение от медиков о том, что во дворе одного из домовладений Василькова Киевской области мужчина и женщина получили ожоги.

Полицейские установили, что между мужчиной и его 54-летним братом возник конфликт. В ситуацию вмешалась мать, став на защиту младшего сына. Чтобы отомстить родственникам, злоумышленник взял бутылку с легковоспламеняющимся веществом, облил родных и с помощью зажигалки поджег. После содеянного 57-летний нарушитель скрылся с места происшествия.

"Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у женщины и ее сына ожоги тела различной степени. К сожалению, от полученных повреждений 76-летняя женщина скончалась в больнице", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленника нашли и задержали – ему сообщили о подозрении. Сейчас он находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству. Во время ссоры злоумышленник ногами избил до смерти жену.

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