На Киевщине мужчина во время ссоры жестоко убил жену. Подробности дела и фото

В Белоцерковском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству. Во время ссоры злоумышленник ногами побил до смерти жену.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"Правоохранители выяснили, что между супругами дома возник конфликт. В разгар ссоры мужчина ударил жену по лицу, в результате чего она упала на пол. После этого фигурант продолжил наносить ей удары ногой в область живота. К сожалению, 35-летняя потерпевшая от полученных травм скончалась на месте", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника задержали – согласно результатам медицинского освидетельствования в момент совершения преступления 32-летний житель Белоцерковщины был пьяным – в его крови обнаружили 0,9 промилле алкоголя.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева во вторник, 8 июля, утром произошла стрельба. Неизвестный подошел к машине, в салоне которой находился мужчина, произвел выстрел и скрылся. Раненый погиб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!