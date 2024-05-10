"Ремонт" поврежденных обстрелами домов в Буче на 1,2 млн грн: о подозрении сообщили чиновнику и подрядчику

Правоохранители сообщили о подозрении подрядчику и инженеру по технадзору. Злоумышленники нанесли ущерб обществу во время восстановления жилых домов в Буче на сумму почти 1,2 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым вручены ходатайства об избрании мер в виде залога в размере 1,2 млн грн.

"По данным следствия, подрядчик выполнял работы по восстановлению многоквартирных жилых домов, поврежденных в результате вооруженной агрессии России в городе Буча. Он составил и издал официальные документы по завышенным показателям стоимости фактически выполненных работ, использованных материалов и затрат. Другой подозреваемый не обеспечил должным образом техническое наблюдение на объекте строительства в соответствии с требованиями утвержденной проектной документации и согласовал акт приемки выполненных работ", – рассказали в пресс-службе.

На основании документов и решения должностного лица обществу было излишне перечислено почти 1,2 млн грн бюджетных средств.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении подрядчику в завладении чужим имуществом и служебном подлоге, а инженеру по технадзору – в служебной халатности.

Как сообщал OBOZ.UA, стражи порядка сообщили о подозрении директору частного общества, который, по информации следствия, "заработал" на ремонте укрытий в многоэтажках Бучи Киевской области. В общей сложности он присвоил более 500 тысяч гривен.

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