Маскировал под свертки с едой и собачьим кормом: в Киеве у мужчины изъяли наркотиков на 5 млн грн. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, Киевлянин наладил "бизнес" по продаже наркотиков и психотропов, маскируя их в пакеты из-под еды и собачьего корма. Во время обысков у него изъяли "товар" более чем на пять миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"Полицейские установили, что наркобизнес устроил 23-летний киевлянин. Для поиска "клиентов" он создал анонимный телеграмм-канал, где предлагал к продаже различные виды наркотиков и психотропов, среди которых кокаин, ЛСД, МДМА, амфетамин, каннабис и другие. После получения оплаты фигурант маскировал "товар" в упаковки с кормом для животных и разными пищевыми продуктами и отсылал с помощью службы такси в разные районы города", – рассказали в пресс-службе.

Во время проведения обыска в гараже киевлянина полицейские обнаружили еще 1 кг кокаина, 3 кг МДМА, 1 кг амфетамина, 1 кг каннабиса, 101 марку ЛСД, 192 таблетки "Ксанакса", 300 граммов псилоцибиновых грибов, 000 также другие прекурсоры. Ориентировочная стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более пяти миллионов гривен.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении в сбыте наркотических средств и психотропов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева правоохранители обнаружили у прохожего 86 пакетов с психотропным веществом "Альфа-PVP". Во время обыска по месту его проживания были изъяты еще 150 готовых к сбыту свертков с "товаром".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!