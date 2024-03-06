Разворовали более 27 млн грн при строительстве детсада под Киевом: в НАБУ рассказали подробности дела

В Украине будут судить злоумышленников, причастных к хищению средств при строительстве дошкольного учебного заведения в пригороде Киева. В общей сложности они "заработали" более 27,3 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины. Санкция тяжелейшей статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"По данным следствия, в феврале 2018 года один из сельсоветов Киевской области объявил тендер на строительство детского сада на 280 мест, победу в котором одержал заранее определенный подрядчик. По условиям тендера он должен был построить заведение и ввести его в эксплуатацию до конца 2018 года. Зато подрядчик и чиновники сельсовета завладели более 27,3 млн грн во время строительства детсада, который до сих пор недостроен", – говорится в сообщении.

Как отметили в НАБУ, в ходе расследования детективы обнаружили поддельные акты выполненных работ. В частности, касающиеся завышения стоимости и объема строительных работ и использованных материалов, а также расчеты уже с другим подрядчиком за услуги по разработке проектной документации, которые на самом деле не предоставлялись.

В начале ноября 2022 года НАБУ и САП разоблачили пятерых участников схемы и сообщили им о подозрении. Ими оказались: организатор преступной схемы – председатель сельсовета в Киевской области, главный бухгалтер (член тендерного комитета сельского совета), а также три директора подрядных организаций.

Действие подозреваемых квалифицировали как растрату имущества, служебный подлог и легализацию доходов, полученных преступным путем. В настоящее время обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении главному бухгалтеру одного из региональных подразделений Государственной миграционной службы Украины. Она незаконно насчитала сотрудникам ДМС премий более чем на 2,2 млн грн.

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