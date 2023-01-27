Разоблачили схему поставки наркотиков в Киевское СИЗО, которую ''крышевали'' сотрудники учреждения. Фото и видео

Правоохранители заблокировали канал поставки наркотиков в Киевское СИЗО. "Крышеванием" схемы занимались сотрудники учреждения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Работники ГБР разоблачили в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" масштабную поставку наркотических веществ, замаскированных под обычные передачи. Наркотрафик "крышевали" сотрудники учреждения. В состав группы входили лица, которые содержались в СИЗО и их сообщники на свободе", – рассказали в пресс-службе.

Наркотики скрывали в продуктах питания, средствах гигиены и других, а затем передавали в СИЗО. Функционирование трафика обеспечивал работник учреждения, за вознаграждение прикрывавший преступную схему.

"Правоохранители провели обыски в помещении СИЗО, в ходе которых обнаружены наркотические средства, средства связи, банковские карточки и другие запрещенные к хранению вещи", – уточнили в ГБР.

Правоохранители сообщили о подозрении в хранении и пересылке наркотических средств шести участникам группировки. Кроме того, сотруднику СИЗО угрожает ответственность за получение взятки. Устанавливаются другие участники организованной группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева задержали организованную преступную группу из 14 человек, занимавшуюся сбытом кокаина. Во время обысков у них изъяли наркотики на сумму около 4 миллионов гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!