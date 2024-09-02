Разбиты окна в МАФах и поврежден вход в метро: последствия российской атаки на Святошино в Киеве. Фото и видео

В Киеве обломки одной из сбитых в понедельник, 2 сентября, российских ракет повредили вход на станцию метро "Святошин". Кроме того, были побиты окна и поломаны вывески в находящихся рядом МАФах.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Ликвидация последствий варварской атаки на столицу продолжается.

Так, утром понедельника, 2 сентября, страна-террорист нанесла по Киеву ракетный удар. Благодаря силам ПВО вражеские объекты были уничтожены, однако их обломки повредили здания в разных районах столицы, в частности Святошинском.

На этой локации был поврежден вход на станцию метро "Святошин", а также разбиты окна и поломаны вывески в расположенных рядом МАФах. На месте работают коммунальщики, которые вместе с владельцами киосков убирают территорию после взрыва. Стоит добавить, что станция подземки уже работает в обычном режиме.

Напомним, утром 2 сентября российские войска совершили комбинированную атаку по Киеву с применением большого количества крылатых и баллистических ракет. В городе раздавались взрывы, работала ПВО, из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ утром понедельника, 2 сентября, атаковала столицу с помощью ракет разных типов. В Киеве работали силы ПВО, однако, к сожалению, обломки сбитых вражеских объектов повредили несколько зданий, в частности, в Голосеевском районе Киева.

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