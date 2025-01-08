Расстреляли семью киевлян с маленьким сыном ради $6 тыс.: суд вынес приговор по резонансному делу. Подробности и фото

Суд вынес приговор по делу о резонансном убийстве семьи из Киева, совершенном в Черниговской области. Злоумышленники расстреляли двоих взрослых и их ребенка ради 6 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Трое участников банды приговорены к пожизненному заключению.

"Прокуроры в суде доказали, что бывший военнослужащий организовал вооруженную преступную группу, в которую привлек двух гражданских лиц – мужчину и женщину. В мае 2023 года организатор предложил знакомому мужчине из Киева купить у него автомобиль. Местом встречи для этого он определил неработающую заправочную станцию на Черниговщине. Потерпевший приехал туда из столицы вместе со своей семьей – женой и малолетним сыном", – рассказали в прокуратуре.

Участники банды, готовясь к преступлению, заранее заменили номерные знаки на автомобиле, взяли с собой огнестрельное оружие. У лесопосадки они расстреляли машину со всей семьей и завладели их имуществом.

Чтобы скрыть следы, злоумышленники закопали тела супругов и их 4-летнего сына неподалеку и подожгли их машину. Похищенные 6 тыс. долларов США они распределили между собой. Подозреваемые были задержаны уже на следующий день.

Суд признал злоумышленников виновными в умышленном убийстве двух человек и малолетнего ребенка, бандитизме, незаконном обращении с оружием, незаконном завладении транспортным средством, умышленном уничтожении имущества. Два соучастника также признаны виновными в хранении наркотических средств в больших размерах.

Участники банды приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Также они должны возместить родным погибших 30 млн. грн. морального вреда.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева ссора между друзьями во время застолья закончилась убийством. Злоумышленник ударил 53-летнего соседа ножом в живот и отправился отдыхать в комнату.

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