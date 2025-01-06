Смертельно ранил соседа и отправился отдыхать: в Киеве задержали злоумышленника. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева ссора между друзьями во время застолья закончилась убийством. Злоумышленник ударил 53-летнего соседа ножом в живот и отправился отдыхать в комнату.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от медиков о том, что возле одного дома в Оболонском районе находится мужчина со смертельным ножевым ранением.

"На месте происшествия полицейские выяснили, что в тот день к мужчине в гости пришел сосед по общежитию и во время застолья мужчины начали конфликтовать. Чтобы не продолжать ссору, 53-летний потерпевший направился в свою комнату, однако вслед за ним вошел нарушитель с ножом и ударил его в живот. После совершенного злоумышленник пошел к себе отдыхать, а раненый мужчина вышел на улицу, чтобы позвать на помощь", – рассказали в пресс-службе.

Уже впоследствии возле дома, раненого без сознания, заметила соседка, которая и вызвала скорую, однако, от полученных травм он скончался. 66-летний нападавший был задержан и сообщил ему о подозрении в совершении умышленного убийства. На время следствия он будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области мужчина во время ссоры жестоко избил своего знакомого. От полученных по голове травм потерпевший скончался.

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