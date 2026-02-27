Причастен к расстрелам гражданских в Буче: полицейские установили личность военного преступника. Фото

Правоохранители установили еще одного российского военного, причастного к совершению военных преступлений на территории Киевской области. Псковский снайпер расстреливал гражданских в городе Буча.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Что известно

"Правоохранители продолжают документирование и раскрытие преступлений, совершенных оккупационной армией РФ. На Киевщине российские военные лишили жизни почти 1,5 тысячи гражданских. Установление причастных к их смерти продолжается", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, 4 марта 2022 года по одной из улиц города Буча в гражданском, без оружия шел 37-летний местный житель. Его перестреляли военные РФ, под дулом автомата отвели к одному из домов на улице Яблунской, где обустроили так называемый штаб.

Там пленника незаконно удерживали, допрашивали о расположении украинской армии и его сотрудничестве с ВСУ. Не получив желаемых ответов, заложника пытали. Затем один из оккупантов вывел мужчину на улицу, велел стать на колени и выстрелил в голову.

6 марта 2022 года оккупанты увидели на улице еще одного местного мужчину – 55-летнего жителя Бучи. Сначала его ранили выстрелом в грудь, вторая пуля попала в шею и стала смертельной.

Полицейским удалось установить, что к гибели гражданских лиц причастен уроженец российского города Псков, 1986 года рождения. На момент убийства он находился в должности разведчика-снайпера 234 десантно-штурмового полка 76 дивизии ВС РФ. Действия оккупанта инкриминируют по ч. 2 ст. 438(Военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить еще одного российского военного, который причастен к военным преступлениям в Буче Киевской области. Оккупант расстрелял женщину и ранил мужчину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!