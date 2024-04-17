Расстрелял жителя Киевщины и мародерствовал: суд вынес приговор российскому оккупанту. Подробности и фото

Суд признал виновным российского солдата, причастного к военным преступлениям. Злоумышленник расстрелял жителя Киевщины во время боев за столицу, а также занимался мародерством.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Следующие 12 лет оккупант проведет за решеткой.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один российский оккупант, причастный к убийствам гражданского населения во время боев за Киев. Речь идет о Радике Гукасяне – 29-летнем контрактнике из 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил России", – рассказали в пресс-службе.

Во время боев за столицу Украины он вместе с другими рашистами расстрелял гражданский автомобиль вблизи Бучи, в результате чего погиб водитель. Чтобы скрыть преступление, оккупанты зарыли тело убитого в лесу.

Украинские защитники взяли Гукасяна в плен во время упорных боев на Херсонском направлении в августе 2022 года. Как установило расследование, злоумышленник был в составе оккупационной группировки России, которая с первых дней участвовала в полномасштабном вторжении России.

"Находясь на территории Киевщины, он вместе с сообщниками обстреливал и грабил дома местных жителей. А потом награбленное имущество отправлял в РФ", – уточнили в СБУ.

По материалам СБУ Гукасян признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством по предварительному сговору группой лиц. Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил военному преступнику 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области суд признал виновным в коллаборационной деятельности еще одного сторонника "русского мира". Злоумышленник, выдававший себя за монаха, снабжал оккупантов жильем, едой и "освящал" вражескую технику.

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