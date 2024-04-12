"Освящал" технику оккупантов и обеспечивал их едой: на Киевщине суд вынес приговор стороннику "русского мира". Фото

В Киевской области суд признал виновным в коллаборационной деятельности еще одного сторонника "русского мира". Злоумышленник, выдававший себя за монаха, снабжал оккупантов жильем, едой и "освящал" вражескую технику.

Об этом сообщили в пресс-службах Киевской областной прокуратуры и ГУ СБУ в Киеве и Киевской области. Следующие 10 лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Прокурор в суде доказал, что житель села Андреевка Макаровской ОТГ сотрудничал с захватчиками во время оккупации села. Он предоставил оккупантам жилье и снабжал их едой. Сообщал врагу о месте жительства обеспеченных граждан. В дальнейшем их дома грабили военные страны-агрессора", – рассказали в прокуратуре.

Как отметили в Службе безопасности Украины, коллаборант освящал двигавшиеся в направлении передовой колонны российской бронетехники. При этом действительно никакого отношения к религиозной среде фигурант не имел. У злоумышленника были "привилегии" на свободное передвижение по территории общины и посещение штаба оккупантов.

После освобождения района он остался в поселке и надеялся "отсидеться" в собственном доме. Однако сотрудники СБУ задокументировали его преступную деятельность и задержали его в апреле 2022 года.

В прокуратуре Киевщины напомнили, что оккупанты, которым он помогал, разбили село Андреевка. Оно потерпело наибольшие разрушения во время военной агрессии РФ среди населенных пунктов Макаровской ОТО. Уничтожено более 60% инфраструктуры села.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении еще одному поклоннику "русского мира". Житель Киевщины, по данным следствия, распространял нарративы российской пропаганды по поводу входа оккупированных территорий в состав страны-агрессора РФ.

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