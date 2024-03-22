Расстрелял жителя Киевщины, чтобы отобрать телефон: оккупанту сообщили о подозрении. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще одному российскому военному. Оккупант расстрелял жителя Киевской области, чтобы отобрать мобильный телефон.

Об этом сообщили в прессслужбах ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и Киевской областной прокуратуре. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного российского оккупанта, причастного к массовым убийствам гражданского населения во время боев за Киев. Речь идет о Тимуре Сеферове – 32-летнем контрактнике 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа вооруженных сил России. В оккупированном поселке Мокрец Броварского района рашист совместно с другими захватчиками обстреливал частные дома, врывался в них и отбирал имущество у людей", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, во время одного из таких "налетов" Сеферов хотел забрать мобильный телефон у 53-летнего местного жителя. Ощутив сопротивление со стороны мужчины, россиянин несколько раз выстрелил из автомата в безоружного гражданского прямо во дворе домовладения. В результате тяжелых огнестрельных ранений пострадавший погиб на месте.

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры заочно поставлено в известность о подозрении военнослужащему мотострелковой роты 15-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УКУ).

В настоящее время готовятся материалы для объявления подозреваемого в международный розыск. Также продолжаются комплексные меры по установлению местонахождение военного преступника и его наказание за убийство гражданина Украины.

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